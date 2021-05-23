Эксперты назвали топ-10 вакансий выходного дня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сомелье, администратор и водитель-курьер вошли в список вакансий выходного дня в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Платформа HeadHunter проанализировала 11 тыс. вакансий с подработкой по выходным в России, актуальных на 22 мая 2021 года.

"Сегодня в России открыто около 3 тыс. вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений (42%) относятся к сфере торговли, также часто встречаются варианты для административного персонала и представителей транспортной сферы. Две трети вакансий подходят для молодежи и соискателей без опыта работы. Заработная плата в вакансиях выходного дня, как правило, зависит от количества отработанных часов. При этом многие компании готовы предложить ежедневные или еженедельные выплаты. Среднее предложение составляет 20 тыс. рублей", - говорится в тексте исследования.

Так, сомелье выходного дня в Санкт-Петербурге может получать зарплату от 40 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. А администратору в Москве предлагают зарплату от 10 до 30 тыс. рублей на руки. Водитель-курьер выходного дня в Екатеринбурге может зарабатывать до 40 тыс. рублей до вычета налогов.

Бармену выходного дня в Санкт-Петербурге предлагают зарплату от 25 до 35 тыс. рублей на руки. Автокурьер в Москве может получать от 4 тыс. рублей на руки. Продавцу-консультанту выходного дня предлагают от 20 тыс. рублей. В Воронеже оператор аттракционов может зарабатывать от 13 до 16 850 рублей. Кроме того, специалисту кол-центра в Краснодаре (удаленно) предлагают зарплату от 23 до 45 тыс. рублей до вычета налогов. А продавец-консультант в Казани может получать от 19 тыс. рублей. Мойщик в ресторане в Екатеринбурге может зарабатывать от 18 тыс. рублей.