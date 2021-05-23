"Новапорт" подготовит проект аэропорта в Кузбассе в начале 2022 года

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Проект аэропорта около популярного горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе, который планируется построить к 2024 году, будет подготовлен холдингом "Новапорт" в начале 2022 года. Об этом сообщил в воскресенье журналистам совладелец "Новапорта" Роман Троценко.

"Мы приступаем сейчас к проектированию. Девять месяцев проектирование, 1,5 года строительство, то есть через 2,5 года будет новый аэропорт", - сказал Троценко.

Аэропорт планируется построить для повышения транспортной доступности и увеличения турпотока в Шерегеше, где Кузбасс при участии госкорпорации ВЭБ.РФ планирует создать всесезонный туристический кластер. Новая воздушная гавань также позволит разгрузить действующий аэропорт в Новокузнецке. Объем инвестиций в новый аэропорт составит около 14 млрд рублей.

Реализовать проект туристического кластера регион намерен к 2032 году. На территории около 118 га будет построена новая инфраструктура для размещения, отдыха и занятиями спортом более 250 тыс. человек ежегодно. В этом горнолыжном сезоне "Шерегеш" установил рекорд по посещаемости - курорт посетило свыше 2 млн человек, это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 гг. Кроме туристов из Сибири в Кузбасс приезжают отдыхать из регионов центральной России и даже с юга страны. Сейчас отдыхающие прилетают в город Новокузнецк в 180 км от Шерегеша, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или на автобусах, что отнимает время. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность района.

Развитие Шерегеша включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей.

К 2025 году региональные власти также рассчитывают привлечь не менее 8,45 млрд рублей частных инвестиций. Планируется строительство семи трех- и пятизвездочных гостиниц, комплекса апартаментов общим фондом более 1 тыс. номеров, первого в Шерегеше детского лагеря, сноутьюбинга. Также запланирован запуск самой скоростной канатной дороги в России. Ожидается, что развитие курорта позволит создать дополнительно почти 1,7 тыс. новых рабочих мест в несырьевом секторе и разместить больше туристов.