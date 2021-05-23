Кабмин выделит 5,3 млрд руб. на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Правила предоставления субсидий в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" утвердил глава правительства Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Правительство также планирует утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере искусственного интеллекта. "Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок, - указано в сообщении. - Документ также предусматривает финансирование услуг по профильному дополнительному образованию, благодаря чему тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по искусственному интеллекту". Отмечается, что финансирование этих направлений до 2024 года составит 1,23 млрд рублей.

Принятые решения помогут расширить практическое применение искусственного интеллекта, простимулируют цифровую трансформацию экономики и ускорят социально-экономическое развитие страны.