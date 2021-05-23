Власти заявили, что турпоток на Дальний Восток к 2030 году должен вырасти

ТАСС, 23 мая. Туристический поток на Дальний Восток и Арктику необходимо увеличить до 15 млн человек, заявил в воскресенье в ходе рабочей поездки на Камчатку министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Будем добиваться, чтобы туристический поток на Дальний Восток и в Арктику к 2030 году вырос до 15 млн человек в год, применяя для этого как действующие механизмы поддержки бизнеса, так и новые инструменты", - сказал Чекунков.

Он отметил, что туристов на Дальнем Востоке больше всего привлекают экотуры. "Это путешествия по рекам, походы в тайгу, наблюдения за дикими животными в естественной среде. Мы проанализировали развитие туризма во всех дальневосточных и арктических регионах. Везде есть ниши для создания интересных туристических продуктов", - сказал он.

Как заявил во время рабочей поездки по Камчатскому краю заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в России около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий федерального, регионального или местного значения - это почти 12% от площади всей территории страны. Однако на долю экологического туризма пока приходится только 2%.

"В Госдуме в первом чтении принят законопроект о рекреации на особо охраняемые природные территории (ООПТ). Минприроды ко второму чтению уже готовятся ключевые поправки, которые позволят ввести понятие экологического туризма, установить правовые основы его реализации на ООПТ", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.