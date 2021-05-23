Ирак с 2003 года потерял триллион долларов из-за коррупции

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ирак потерял около $1 трлн из-за коррупционных сделок, проведенных в различных сферах национальной экономики с 2003 года. Такие данные привел в воскресенье президент Ирака Бархам Салех.

"С 2003 года до настоящего времени Ирак потерял из-за коррупции триллион долларов", - отметил Салех, слова которого привел иракский телеканал Alsumaria TV.

По информации президента, менее чем за 20 лет в результате коррупционных сделок за пределы страны было незаконно вывезено $150 млрд, миллионы долларов переправлены за границу из-за нечистоплотных договоренностей, достигнутых в нефтяной сфере.

Как считает Салех, "коррупция и терроризм взаимосвязаны и преследуют одну цель". В этой связи президент Ирака внес на рассмотрение парламента страны законопроект о взыскании доходов от коррупции, включающий упреждающие меры, возвращение средств, полученных незаконным путем, и привлечение коррупционеров к судебной ответственности.

Иракский президент выступил за создание международной коалиции по борьбе с коррупцией по образцу международного альянса по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это предложение, по словам Салеха, "направлено на возвращение средств путем соглашений и сотрудничества с другими государствами и международными агентствами, а также на использование глобального опыта сдерживания коррупционных явлений".