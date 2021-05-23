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ПМЭФ-2021

Мальта примет участие в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мальта будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил ТАСС глава МИД Мальты Эварист Бартоло в преддверии встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Да, будем участвовать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - После визита в Россию я вернусь на родину и обсужу со своими коллегами, сказав им, что они упустят, если сюда не приедут. Так что я поговорю со своими коллегами - скорее всего, из экономической или финансовой сферы, - и мы это сделаем. Но мы еще это обсудим".

Переговоры главы мальтийского дипведомства с его российским коллегой пройдут в Сочи 25 мая.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в 2021 году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.

Теги
РоссияМальтаПМЭФ-2021
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