Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах ФРГ

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Судно "Фортуна" продолжило работы по укладке "Северного потока - 2" в водах Германии после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения на строительство двухкилометрового участка в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями", - отметили в Nord Stream 2 AG.

17 мая регулятор распорядился немедленно исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на двухкилометровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, в частности, трубоукладчик "Фортуна". Согласно заявлению Федерального ведомства по судоходству, пока разрешено, однако, только уложить трубы для "Северного потока - 2" на морское дно, а монтажные работы могут начаться позднее - в самом конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

В пятницу Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон принял решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода. В черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".