Крупнейший британский производитель микрочипов может перейти под контроль компании из КНР

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Компания Newport Wafer Fab, владеющая крупнейшим в Великобритании предприятием по производству микрочипов, может оказаться под контролем акционеров из Китая. Как сообщила в воскресенье газета Sunday Times , руководство компании предупредило об этом правительство Соединенного Королевства.

"Нам известно о возможности перехода контроля над Newport Wafer Fab (NWF) к компании Nexperia, и правительство находилось в тесном контакте с NWF на всех этапах развития ситуации, - говорится в комментарии, который изданию дал официальный представитель британского кабмина. - В настоящий момент правительство Соединенного Королевства не считает вмешательство целесообразным, однако продолжает пристально следить за развитием событий и без колебаний использует имеющиеся у него возможности, если ситуация изменится".

Голландская компания Nexperia, которую в 2019 году приобрел китайский производитель электроники Wingtech, является вторым по величине пакета акционером Newport Wafer Fab. Ранее NWF сообщила о том, что в ее совете директоров были произведены перестановки по инициативе Nexperia, которая может продолжить попытки усилить свое влияние. Как пишет Sunday Times, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Кваси Квартенг отказался вмешиваться в ситуацию, которая, по его словам, не создает угрозы национальной безопасности. Такой подход вызвал критику со стороны главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, напомнившего о стратегической важности полупроводниковой промышленности.

Два года назад в королевстве разгорелся крупный скандал, когда стало известно, что британский производитель печатных плат для электроники Exception PCB, с 2013 года принадлежащий китайской компании Shenzhen Fastprint, производит компоненты для истребителей F-35. В настоящий момент в стране последние этапы согласования проходит законопроект о национальной безопасности и инвестициях. Среди прочего он предполагает, что компании 17 ключевых для страны отраслей должны будут уведомлять власти в случаях, если больше 15% их акций будет выкуплено иностранными инвесторами. Бизнес критикует данную инициативу, добиваясь повышения порога до 25%.