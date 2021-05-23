Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на 31 мая

ТАСС, 23 мая. Заседание технического мониторингового комитета стран ОПЕК+ состоится 31 мая, накануне встречи министерского мониторинга и министерской конференции ОПЕК+, сообщил ТАСС источник в ОПЕК. Изначально заседание технического мониторинга было назначено на 25 мая.

"Перенесли на 31 мая", - сказал он.

В технический комитет ОПЕК+ входят эксперты от профильных министерств восьми стран - участниц соглашения. Специалисты собираются в формате видеоконференции каждый месяц и готовят аналитический доклад о ситуации на рынке нефти для министерской панели. В нем, как правило, представлены два или более сценария развития рынка до конца года. Доклад становится базой для принятия решения министрами об уровнях добычи нефти на ближайшие месяцы.

Так, в последнем отчете, который носит конфиденциальный характер, эксперты повысили прогноз по дефициту на рынке нефти с 0,8 млн баррелей в сутки до 1,2 млн баррелей в сутки. Улучшен был и прогноз по росту мирового спроса, с 5,9 млн баррелей в сутки в прошлом месяце до 6 млн баррелей в сутки, говорилось в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ рассмотрят отчет технической панели на встрече 1 июня. В этот же день решение об уровнях добычи нефти должно быть принято на министерской конференции ОПЕК+. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что министры могут рассмотреть сценарии действий на период до конца года.