Эксперт: ЦБ сможет передать нейтральным сторонам тестирование инвесторов при нарушениях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России может передать нейтральным сторонам тестирование инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов, если механизм тестирования будет использоваться неправильно. Об этом в воскресенье заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в эфире телеканала РБК.

"Если вдруг так уж случится <...>, что механизм тестирования [инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов] будет использоваться неправильно, и злоупотребления будут выявлены, то мы не исключаем передачу тестирования на нейтральные стороны", - сказал он.

Мамута добавил, что в ближайшее время ЦБ РФ совместно с организаторами торговли ценными бумагами (биржами) запустит специальные учебные курсы для начинающих инвесторов, которые будут иметь модульный характер.

19 мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация, или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).

Закон также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода - с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.