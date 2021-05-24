РЖД рассчитывают получить 25% стоимости Якутского кластера из ФНБ по низкой ставке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. РЖД рассчитывают, что четверть стоимости Якутского кластера получат из Фонда национального благосостояния (ФНБ) под низкий процент. Об этом журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

"Формы проектного финансирования тоже могут быть разные. Пока прямой вариант, о котором вы спрашивали, - где-то порядка 25% средств ФНБ может быть направлено, так описано. Может быть, мы предложим в процессе проговорим еще какие-нибудь варианты совместных действий", - сказал глава РЖД.

Белозеров отметил, что решающее значение для холдинга имеет процент, под который предоставят средства из ФНБ.

"Нужно уточнить, под какой процент средства ФНБ могут выдаваться. Ряд решений могут быть неприемлемыми - для нас важны ковенанты", - пояснил он.

По словам Белозерова, стоимость Якутского кластера при условии строительства электрифицированных путей может составить 700 млрд рублей, без электрификации - 350 млрд рублей. Реализация проекта займет 4-5 лет, завершить его планируется в 2026-2027 годах, заключил гендиректор РЖД.

О кластере

Якутский кластер является третьим этапом модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и включает в себя строительство вторых путей от Тынды до Ванино.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.

Как ранее поясняли в РЖД, в Дальневосточном федеральном округе есть семь основных месторождений угля. На них работают компании "Колмар", "Мечел", СУЭК, "Эльга уголь", "Огоджинская угольная компания". Всего в 2020 году компании транспортировали 45,7 млн тонн продукции.