Опрос: около половины путешествующих россиян в июне-августе отправятся на Черное море

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти половина путешествующих россиян летом этого года отправятся на Черное море. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу, выяснили "Сбербанк страхование" и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru (результаты опросов есть в распоряжении ТАСС).

"Около половины путешествующих россиян (43,6%) в июне-августе 2021 года отправятся на Черное море. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. Цены на билеты по этим маршрутам пока подорожали незначительно - в пределах 5%", - указано в опросе.

Согласно результатам опроса, самым популярным летним авианаправлением стал перелет Москва - Симферополь, на который приходится 17,2% от общего числа пассажиров. Год назад доля перелетов из Москвы в Симферополь была несколько больше - 22%. Средняя стоимость билета туда-обратно пока составляет около 11 тыс. рублей - на 4% больше, чем в 2020 году.

Второе место среди самых популярных летних направлений занимает перелет из Москвы в Сочи - туда, как и в прошлом году, отправятся 7,5% пассажиров. Билет туда-обратно обойдется сейчас в 11,6 тыс. рублей (+2% к 2020 году). Замыкает тройку лидеров маршрут Москва - Анапа, которым воспользуются 4,8% российских путешественников. Билеты из Москвы в Анапу и обратно покупают в среднем за 12,5 тыс. рублей - средний чек на 5% выше, чем в прошлом году.

Остальные направления

В топ-10 самых востребованных у россиян летних направлений также вошли полеты из Санкт-Петербурга в Калининград (0,5%), а также из Москвы в Геленджик (2%), Калининград (1,9%) и Краснодар (0,9%). В топ-20 оказались и два некурортных направления: Москва - Владивосток и Москва - Хабаровск.

Средняя стоимость летних перелетов по России, по данным Tutu.ru, в этом году составляет 9 256 рублей в одну сторону (на 12% меньше, чем год назад) и 15 793 рубля по тарифу туда-обратно (минус 6% к 2020 году). Цены снизились даже на некоторых особенно популярных направлениях.

Несмотря на то, что границы популярных зарубежных туристических стран постепенно открываются, отдыхать за границей летом 2021 года решаются немногие - не более 5% путешественников.