ТПП предложила ввести в России целевые выплаты нуждающимся для покупки продуктов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила предусмотреть целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Такое предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на тему "О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения". Эту резолюцию глава ТПП РФ Сергей Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", - говорится в резолюции.

В числе таких мер называется механизм прямой поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете на бирже труда или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. "В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня (потребительская корзина)", - отмечается в резолюции.

Другой мерой, как указывается в документе, может стать "долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая".

При этом в ТПП отметили, что административное регулирование цен "не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов". "Временные результаты от установления предельных цен "сверху", нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров", - говорится в резолюции.