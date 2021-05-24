СМИ: доход предприятий современной сферы услуг Хайнаня в I квартале вырос на 113,4%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 мая. /ТАСС/. Операционный доход предприятий современной сферы услуг (за исключением финансового сектора) южной китайской провинции Хайнань в январе - марте текущего года составил 206,5 млрд юаней (порядка $32,06 млрд), что в 2,1 раза больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, в первом квартале текущего года также зафиксирован рост инвестиций в НИОКР предприятий современной сферы услуг. Общий объем вложений составил 509 млн юаней, что на 98,8% больше в годовом исчислении и на 42,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Большая часть средств была выделена на исследования и разработки в области передачи информации, программного обеспечения и информационных технологий. Инвестиции в эту сферу достигли 442 млн юаней, что составляет 86,8% общего объема.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.