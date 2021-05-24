"Известия": правительство предлагает ограничить допуск зарубежных экосистем в Россию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ хочет ограничить доступ в страну иностранным экосистемам и дать послабления отечественным. Допускать иностранные экосистемы на российский рынок следует при присутствии в них поставщиков товаров и услуг из РФ, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.

Концепция не предполагает запрет доступа иностранным цифровым экосистемам к российскому рынку. Речь идет о взаимовыгодных условиях, исключающих дискриминацию российских компаний. Конкретные механизмы реализации концепции будут прорабатываться в диалоге с бизнесом и экспертным сообществом, рассказал газете источник, близкий к правительству.

Для отечественных экосистем необходимо создать преимущественное положение, защитив их от иностранных. Предлагается предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных компаний, и предоставлять российским платформам налоговое стимулирование. При этом между национальными экосистемами должна быть здоровая конкуренция, необходимо выработать меры по контролю за недобросовестным поведением, а сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем согласовывать с ФАС, пишет издание.

Для непрерывной работы цифровых платформ нужно разработать меры по информационной безопасности, противодействию мошенничеству и защите персональных данных, подчеркивается в концепции.

"Документ сформирует сбалансированные регуляторные условия для бизнеса, который работает на цифровых рынках и снизит риски недобросовестной конкуренции, а также обеспечит формирование единых требований по работе с данными пользователей. Она [концепция] поможет сформировать безопасную цифровую среду для развития национальных экосистем, так как доминирование иностранных цифровых платформ и экосистем в мире является серьезным вызовом для российской экономики", - рассказал изданию заместитель министра экономического развития Владислав Федулов.

ЦБ в апреле подготовил консультативный доклад на тему экосистем и сейчас проводит встречи с бизнес-сообществом для обсуждения положений документа. Итоговая версия доклада будет подготовлена после 1 августа, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. ФАС уже сейчас пресекает неконкурентные практики на цифровых рынках, в том числе экосистем, рассказали изданию в ведомстве.