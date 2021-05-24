Кубань планирует на ПМЭФ-2021 заключить инвестсоглашения в сфере туризма на 70 млрд рублей

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Инвестиционные соглашения в сфере туризма на сумму около 70 млрд рублей планирует заключить делегация Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В частности, предполагается подписать соглашения о строительстве отелей международных сетей, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ПМЭФ состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.

"Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе - у мировых брендов. Сейчас в крае их работает около 40. Уровень сервиса вокруг этих отелей растет. Конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха", - сказал Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций. В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет. В частности, по его словам, в рамках ПМЭФ-2021 регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей Hilton в Анапе к 2024 году.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель также уточнил ТАСС, что в краевом министерстве курортов на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 млрд рублей. Кроме того, Руппель отметил, что в рамках реализации инвестпроектов в этом году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса. До конца года еще два объекта появятся в Туапсинском районе и Новороссийске.

"В этом году по поручению губернатора мы ведем разработку инвестиционной концепции региона, одним из ее направлений как раз станет санаторно-курортная сфера. Мы анализируем опыт других регионов России и крупных мировых туристических центров. К этой работе привлечены эксперты, научное и деловое сообщество. В итоге мы получим конкретную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата Краснодарского края, что выведет регион на новый уровень развития", - отметил Руппель.

Краснодарский край планирует представить на ПМЭФ проекты в области курортной отрасли, а также проект создания кинокластера на территории региона. Кубань является основным курортным регионом России. В 2020 году общий турпоток в регион составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.