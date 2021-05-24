Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" продали в Гонконге за $29 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за $29 млн. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС организаторы торгов из аукционного дома Christie's, это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком.

"Лот был продан в воскресенье [23 мая] за 226 275 000 гонконгских долларов ($29,1 млн)", - отметили устроители. Оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от $25 млн до $38 млн. Имя покупателя не раскрывается.

"Сакура" - это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. В Christie's отметили, что такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% их них могут весить свыше 0,2 карат.