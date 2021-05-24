Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" продали в Гонконге за $29 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" массой 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за $29 млн. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС организаторы торгов из аукционного дома Christie's, это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком.
#AuctionUpdate The Sakura, a 15.81 Carat Fancy Vivid Purple Pink Internally Flawless Type lla Diamond Ring, realized HK$226,275,000 / US$29,285,318 and set a new auction record for the largest Purple Pink flawless diamond ever sold at auction. pic.twitter.com/4BbkQ6k0hU— Christie's (@ChristiesInc) May 23, 2021
"Лот был продан в воскресенье [23 мая] за 226 275 000 гонконгских долларов ($29,1 млн)", - отметили устроители. Оценочная стоимость камня, оправленного в кольцо из платины и золота, составляла от $25 млн до $38 млн. Имя покупателя не раскрывается.
"Сакура" - это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. В Christie's отметили, что такие алмазы крайне редко встречаются в природе, при этом лишь менее 10% их них могут весить свыше 0,2 карат.
Предыдущий рекорд стоимости для пурпурно-розовых бриллиантов был установлен в ноябре прошлого года в Женеве. Тогда камень "Призрак Розы" весом 14,83 карата, добытый российской компанией "Алроса" на территории Республики Саха (Якутия), был продан за $26,6 млн.
Ныне действующий рекорд цены драгоценных камней был установлен на аукционе Sotheby's в Женеве в ноябре 2013 года: тогда розовый бриллиант Pink Star весом 59,6 карата ушел с молотка за $83,19 млн. Он был найден в 1999 году на руднике компании De Beers в ЮАР. Победителем аукциона стал американский ювелир Айзак Вульф. Однако выяснилось, что денег на оплату камня у покупателя нет, и бриллиант вернулся на аукцион. В апреле 2017 года на торгах в Гонконге Pink Star был повторно продан за $71,2 млн.