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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Латвийская AirBaltic решила не летать над Белоруссией

Глава Минтранса Латвии Талис Линкайтс указал, что инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии
© Limare/Shutterstock/FOTODOM

РИГА, 24 мая. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом в понедельник заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

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В эфире Латвийского радио глава Минтранса указал, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии. "Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - отметил он.

Линкайтс также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Белоруссии на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

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БелоруссияЛатвияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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