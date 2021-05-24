Вопрос о стандарте допустимой доли расходов граждан на ЖКХ проработают к 1 июля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи в зависимости от региона России должен быть проработан до 1 июля. Соответствующее поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам отчета в Госдуме опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов РФ и определении источников финансирования и представить согласованные предложения", - говорится в поручении, адресованном Минэкономразвития, Минтруда, Минстрою и Минфину России.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля, указано в документе.

Во время отчета в Госдуме 12 мая Мишустин, комментируя идею федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг, отметил, что установление стандартов стоимости таких услуг и размера допустимой доли расходов граждан на ЖКХ находится в компетенции регионов. По его словам, этот вопрос требует детального обсуждения в увязке с определением источников финансирования и с особенностями каждого субъекта Федерации.