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Мишустин поручил отменить норму о налогообложении платежей за ущерб экологии

Это поручение премьера должно быть исполнено до 18 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ не будет распространять налог на прибыль организаций на платежи, которые направляются на возмещение ущерба, причиненного окружающей среде. Об этом говорится в перечне решений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам выступления в Госдуме.

Глава правительства, в частности, поручил Минфину, Минприроды и Минэкономразвития "предусмотреть норму об исключении из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций платежей, связанных с возмещением экологического ущерба".

Реализовать это решение предлагается через поправки правительства РФ к проекту федерального закона №1170972-7 о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса РФ.

Решение должно быть исполнено в срок до 18 июня.

Крупнейшей суммой возмещения ущерба, причиненного экологии, в российской практике стал платеж "Норильского никеля" в размере 146,2 млрд рублей. Так компания компенсировала утечку 21 тыс. тонн топлива из аварийного резервуара под Норильском.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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