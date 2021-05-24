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Мишустин поручил подготовить предложения по усовершенствованию мониторинга наццелей

Это поручение должно быть исполнено до 30 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития, а также первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Дмитрию Григоренко в срок до 30 июня подготовить предложения по совершенствованию системы управления и мониторинга достижения национальных целей развития на федеральном и региональном уровнях, в том числе с участием институтов развития и компаний с государственным участием, говорится в перечне поручений.

"Минэкономразвития России, Минфину России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и внести в правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию системы управления и мониторинга достижения национальных целей развития Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях, в том числе с участием институтов развития и компаний с государственным участием. Срок - до 30 июня 2021 года", - говорится в документе.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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