Мишустин поручил до 2 августа утвердить отраслевые планы импортозамещения

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал срок до 2 августа утвердить планы импортозамещения по отраслям.

"Минпромторгу России, Минэнерго России, Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями актуализировать и утвердить отраслевые планы импортозамещения", - говорится в решениях по итогам отчета кабинета министров в Госдуме. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

Ведомствам необходимо будет доложить о результатах в кабмин, срок определен до 2 августа 2021 года.

Также Минпромторгу вместе с Минфином и Минэкономразвития следует "проработать с Госдумой предложения о дополнительных мерах государственной поддержки импортозамещения и в установленном порядке представить их в правительство РФ". На выполнение этой задачи отведен срок до 15 июля 2021 года.