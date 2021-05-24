"Сбер" запустил сервис подписки на долгосрочную аренду автомобилей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Сбер" запустил сервис подписки на аренду автомобилей на срок от шести месяцев до трех лет для граждан РФ возрастом от 21 года, следует из информации на сайте "СберАвтоподписка".

Также обязательное условие подписки - стаж вождения в категории "В" не менее года.

Указано, что для начала пользования сервисом первоначальный взнос не нужен, а плата вносится ежемесячно. Все побочные траты, в том числе техосмотр, страховка, налоги и замена шин, включены в стоимость подписки.

На текущий момент автомобиль можно взять в аренду в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Подписку можно оформить только на новые автомобили из салона. "Скоро также начнем выдавать б/у машины в отличном состоянии", - отмечается на сайте "СберАвтоподписка".

Авто можно использовать в пределах Российской Федерации и за рубежом, но не предусмотрено использование автомобиля в коммерческих целях.