"Ъ": проверку тендеров на закупку IT-решений ужесточат

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство к осени подготовит законопроект, который ужесточит правила закупки госзаказчиками зарубежного ПО и оборудования. Об этом, как сообщает "Коммерсантъ", заявил директор "Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух.

По его словам, документ введет в тендеры обязательную процедуру рассмотрения обоснований о невозможности закупки российских решений. При этом анализировать их может экспертный совет при правительстве, а по тендерам дороже 1 млрд рублей - проверять специальная комиссия для контроля и анализа госзакупок в области ПО и электроники.

Как поясняет Массух, проблема заключается в том, что госзаказчики в условиях тендеров зачастую обосновывают невозможность закупки российских решений. "Мы выявили, что в различных регионах страны эти обоснования одинаковы вплоть до орфографических ошибок, что может говорить об участии зарубежных вендоров в подготовке таких обоснований", - уточняет он.

При этом разработка законодательных изменений в рамках согласования закупки зарубежного ПО и оборудования, а также ответственность органов власти и отдельных видов юридических лиц за нарушение указанных процедур предусмотрены так называемым вторым пакетом мер поддержки IT, который сейчас находится на согласовании правительства. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко также подтвердили, что мера рассматривалась в рамках "второго пакета", работа над которым продолжается.

По словам, заместителя гендиректора Softline по работе с нацпроектами Андрея Шолохова, обоснования в подобных тендерах имеют серьезную практическую аргументацию. "Полный переход на отечественное ПО и оборудование для компаний по многим причинам до сих пор невыполним", - говорит он. Дополнительная формализация процесса закупки IT-продуктов, отмечает Шолохов, лишь на короткое время усложнит жизнь желающим получить иностранные решения.