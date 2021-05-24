"Камаз" поставит в Москву 350 электробусов по новому контракту

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. ПАО "Камаз" заключило четвертый контракт с "Мосгортрансом", в рамках которого поставит 350 электробусов до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"По условиям заключенного договора, "Камаз" поставит Москве в общей сложности 350 электробусов Камаз-6282. Также в четвертый контракт включено 15-летнее обслуживание переданной инновационной техники. Как и прежде, электробусы будут поставляться поэтапно: первые 150 единиц поступят в распоряжение "Мосгортранса" до 31 июля 2021 года, еще 200 электробусов "Камаз" должны быть переданы до 31 декабря 2021 г.", - говорится в сообщении.

В рамках контракта впервые будут поставлены электробусы "Камаз", собранные в Москве.

В конце апреля текущего года состоялось официальное открытие сборочного производства электробусов "Камаз" в Москве на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Проект финансирует "Камаз", Москва поддержала его грантом и предоставила площадку. Планируется, что первые собранные в Москве электробусы выйдут на линии уже мае.

По итогам прошлого года продажи электробусов "Камаз" выросли на 18% - до 200 единиц, в 2021 году производство инновационного транспорта планируется увеличить в два раза.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Крупнейшими акционерами "Камаза", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).