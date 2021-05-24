Глава Ненецкого АО за 2020 год заработал 7,2 млн рублей

ТАСС, 24 мая. Доход губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного в 2020 году составил 7,2 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной в понедельник на сайте регионального правительства.

В 2019 году Бездудный заработал 8,2 млн рублей, будучи на посту замглавы Одинцовского района Подмосковья, где работал с 2014-го по 2019 год, а также в должности вице-губернатора НАО, на которую был назначен 18 марта 2019 года.

В собственности у главы региона находится квартира площадью 118,3 кв. м, которой также пользуются его двое несовершеннолетних детей, квартира 300,3 кв. м и парковочное место. В долевой собственности у Бездудного есть еще одна квартира площадью 118,7 кв. м. Квартира площадью 300,3 кв. м - новое приобретение. В 2019 году в собственности у него был автомобиль Lexus RX 350, сейчас машины нет. Кроме того, в пользовании у главы региона есть квартира площадью 117,9 кв. м.

Губернатором НАО Бездудный стал 13 сентября 2020 года, до этого со 2 апреля он был врио главы региона, ранее занимал должность вице-губернатора округа.