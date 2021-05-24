{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Декларации о доходах чиновников

Глава Ненецкого АО за 2020 год заработал 7,2 млн рублей

Доход Юрия Бездудного годом ранее составил 8,2 млн рублей

ТАСС, 24 мая. Доход губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрия Бездудного в 2020 году составил 7,2 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной в понедельник на сайте регионального правительства.

В 2019 году Бездудный заработал 8,2 млн рублей, будучи на посту замглавы Одинцовского района Подмосковья, где работал с 2014-го по 2019 год, а также в должности вице-губернатора НАО, на которую был назначен 18 марта 2019 года.

В собственности у главы региона находится квартира площадью 118,3 кв. м, которой также пользуются его двое несовершеннолетних детей, квартира 300,3 кв. м и парковочное место. В долевой собственности у Бездудного есть еще одна квартира площадью 118,7 кв. м. Квартира площадью 300,3 кв. м - новое приобретение. В 2019 году в собственности у него был автомобиль Lexus RX 350, сейчас машины нет. Кроме того, в пользовании у главы региона есть квартира площадью 117,9 кв. м.

Губернатором НАО Бездудный стал 13 сентября 2020 года, до этого со 2 апреля он был врио главы региона, ранее занимал должность вице-губернатора округа.

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковЯмало-Ненецкий автономный округ
Цена литра бензина Аи-92 за неделю выросла на 3 копейки
Цены на бензин Аи-95 составили 48,73 рубля за литр
Читать полностью