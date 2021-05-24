СМИ: выручка интернет-отрасли Хайкоу в I квартале увеличилась на 142,5%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 мая. /ТАСС/. Выручка интернет-индустрии китайского города Хайкоу (административный центр южной провинции Хайнань) по итогам первого квартала текущего года составила 19,4 млрд юаней (около $3,01 млрд), что на 142,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По ее данным, в январе - марте в городе было зарегистрировано 465 новых предприятий в сфере интернета. Общее количество участников отрасли в Хайкоу достигло 16 тыс.

Как пишет издание, в будущем власти Хайкоу для содействия развитию интернет-индустрии ускорят строительство в городе промышленных парков, будут продвигать развитие нового экономического района Цзяндун, поощрять внедрение инноваций, привлекать таланты в отрасль. Кроме того, планируется ускорить развитие сети пятого поколения связи (5G), в том числе за счет строительства базовых станций.

Согласно официальным данным, количество пользователей интернета в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году увеличилось на 123 тыс. и достигло 7,63 млн. При этом число абонентов связи 5G на конец марта этого года составило 1,99 млн.