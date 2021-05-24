FT: G7 близка к заключению соглашения о налогообложении крупных мировых компаний

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) близки к заключению соглашения о корпоративном налогообложении транснациональных корпораций. Таким образом, как сообщила в понедельник газета Financial Times, соглашение открывает путь к глобальной сделке осенью этого года, устанавливающей новые правила взимания сборов с крупнейших мировых компаний.

Соглашение, по информации издания, может быть подписано уже в пятницу, 28 мая, во время встречи министров финансов G7, которая пройдет в онлайн-формате. Планируется, что детали сделки будут обсуждаться во время личной встречи в Лондоне 4 и 5 июня. Не исключено, что соглашение станет важной предпосылкой для заключения сделки на официальных переговорах, проходящих в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже и проводимых странами Группы двадцати (G20).

Как указывает Financial Times, соглашение серьезно ограничит возможности компаний выводить прибыль из-под налогообложения. Вместе с тем американские цифровые гиганты будут вынуждены платить больше налогов непосредственно в тех странах, где они осуществляют продажи. На прошлой неделе Министерство финансов США предложило установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. На сегодняшний день, когда мировой налог на корпорации фактически равен нулю, происходит снижение корпоративных налогов.

Это подрывает возможности США и других стран увеличивать доходы, необходимые для осуществления критически важных инвестиций. При этом, как пишет газета, Германия и Италия также являются активными сторонниками установления глобального минимального налога. В свою очередь Франция и Великобритания придают большое значение месту уплаты такого рода налогов.

Страны G20 стремятся подписать соглашение к лету, однако наиболее вероятной датой для заключения международной сделки станет октябрь.