Глава Адыгеи заработал в 2020 году почти 1,9 млн рублей

МАЙКОП, 24 мая. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов за 2020 год заработал почти 1 млн 855 тыс. рублей, следует из его декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте органов исполнительной власти республики.

Таким образом, он сохранил доходы на уровне 2019 года, когда заработал почти 1 млн 827 тыс. рублей.

Задекларированное имущество главы Адыгеи в сравнении с 2019 годом не изменилось. В собственности Кумпилова остаются два земельных участка площадью 631 и 581 кв. м, жилой дом площадью 323,8 кв. м, два хозяйственных строения на 15,9 и 27,7 кв. м. В пользовании руководителя региона по-прежнему находятся земельный участок площадью 1 606 кв. м, жилой дом площадью 439,3 кв. м, а также навес - летняя кухня - баня площадью 309 кв. м.

Задекларированные доходы супруги главы Адыгеи за 2020 год увеличились почти в 5 раз - до 294,6 тыс. рублей, в 2019 году она заработала 61,4 тыс. рублей. В ее пользовании находятся два земельных участка площадью 631 и 581 кв. м, жилой дом площадью 323,8 кв. м, два хозяйственных строения на 15,9 и 27,7 кв. м, земельный участок площадью 1 606 кв. м, жилой дом площадью 439,3 кв. м, а также навес - летняя кухня - баня площадью 309 кв. м. В пользовании четверых детей главы Адыгеи находится то же имущество, что и у супруги руководителя региона, за исключением двух хозяйственных строений.

Транспортными средствами Кумпилов и его супруга не владеют.