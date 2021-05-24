Медведев: вызовы последних лет показали востребованность деятельности стартапов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вызовы последних лет сделали очевидной востребованность деятельности стартапов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook в видеообращении к участникам международной конференции Startup Village.

"За последнее время в ту сложную эпоху, в которую мы сейчас живем, всем стала очевидна востребованность деятельности стартапов, которые занимаются самыми разными вопросами, но в конечном счете отвечают за технологическое развитие. А нам сейчас это очень важно, имея в виду те вызовы, которые стоят перед человечеством", - сказал Медведев.

По его словам, стартапы "занимаются такими важнейшими направлениями, как медицина и медицинские технологии, обеспечение работы системы здравоохранения, в том числе индивидуальных задач, которые стоят перед каждым человеком, вопросы, связанные с развитием образования, образовательных технологий, информационная безопасность и целый ряд других самых важных направлений". Он выразил уверенность, что и эти вопросы и другие будут сегодня и в ближайшие дни обсуждаться на площадке конференции.

"Но не только обсуждаться. В конечном счете мы заинтересованы в том, чтобы вы выходили на решения, реализовали их, заключали договоры и внедряли свои технологические разработки в нашу повседневную жизнь", - заявил Медведев, обращаясь к участникам конференции.

Конференция Startup Village, которая в этом году пройдет в девятый раз, традиционно выступает площадкой обсуждения трендов и идей, в котором участвуют основатели стартапов, успешные бизнесмены, инвесторы, крупные технологические корпорации и представители власти. В прошлом году в условиях новой реальности организаторы впервые проводили Startup Village онлайн. Количество просмотров конференции превысило 185 тыс. на сайте и более 1,5 млн на внешних ресурсах.