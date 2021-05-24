В "Технополисе Москва" разработали инновационную систему управления проектами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - компания "Мастерская цифровых решений" - выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для решения разных корпоративных задач, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Мастерская цифровых решений" специализируется на разработке программного обеспечения и представляет кластер информационно-коммуникационных технологий, объединяющий более 20 компаний особой экономической зоны Москвы. Новый программный продукт создавался и совершенствовался с 2020 года, объем инвестиций в него составил несколько десятков миллионов рублей. Первая версия уже протестирована в компаниях энергетической отрасли. Новая версия системы дополнена рядом полезных функций и может быть универсальным помощником в работе над любыми проектами в самых разных областях", - сказал глава ведомства Александр Прохоров.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, подобные программы стали особенно популярны за прошедший год, когда компании переходили на вынужденную "удаленку" в связи с пандемией коронавируса. Системы управления проектами облегчают ведение нескольких проектов одновременно, позволяют быстро создавать задачи, назначать исполнителей, делегировать выполнение поручений, общаться и обмениваться документами в чатах внутри системы, видеть загрузку исполнителей, отслеживать ход проекта, получать статистику о работе команды. Разработка компании дополняет арсенал инноваций особой экономической зоны Москвы в области цифровых решений, которые сегодня являются одними из самых востребованных в экономике.

Генеральный директор "Мастерской цифровых решений" Алексей Голиков добавил, что отличительной особенностью системы является легкость в использовании и применении - даже в крупных организациях она может быть внедрена за один день. Разработка продукта началась в 2019 году, а год назад была выпущена первая версия. В течение года продукт совершенствовался и сейчас доступна новая версия.

"Кроме стандартных функций, таких как создание проектов, добавление задач, назначение исполнителей, есть и уникальные инструменты, например инкубатор идей. Принцип его работы состоит в том, что пользователи заносят бизнес-идеи в специальный раздел, где предложения получают обратную связь от коллег, трансформируются в задачи или доказывают свою несостоятельность", - уточнил он.

Помимо компьютерной версии и мобильного приложения разработчики реализовали решение в виде бота, который напоминает о скором наступлении дедлайна и дублирует основные функции программы. Меню поддерживает голосовой ввод данных, что ускоряет постановку задач. Система управления проектами универсальна для всех отраслей. Первыми же пользователями стали проектные организации в электроэнергетике: "НТЦ ФСК ЕЭС", "СИБНИИЭ", "МодЭнС Групп".