Новгородская область планирует заключить на ПМЭФ инвестсоглашения на 6 млрд рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Новгородской области планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) девять соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории региона на сумму около 6 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Мининвеста региона.

"На площадке ПМЭФ будет работать стенд Новгородской области. Правительство региона планирует заключить девять соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории региона на сумму около 6 млрд рублей. Инвесторы намерены построить в регионе несколько предприятий и запустить новые проекты", - говорится в сообщении.

Один из инвесторов, компания "Механикз", планирует организовать импортозамещающий текстильный кластер, "Боровичская картонно-бумажная фабрика" намерена построить новое предприятие, а компания "Железобетонные изделия - 1" - технологическую линию по производству сухих строительных смесей производственной мощностью 90 тыс. тонн в год.

На территории ОЭЗ "Новгородская", у которой на данный момент есть как минимум семь якорных резидентов, НТЦ "Модуль" планирует создать предприятие по производству микроэлектронной и радиоэлектронной продукции, также будут реализованы различные проекты по переработке масличных сельскохозяйственных культур, проекты по организации производства прицепной и грузовой техники для перевозки товарных сельскохозяйственных животных, птицы и сыпучих продуктов и т.п.

Также будет подписано соглашение о реализации в Великом Новгороде инвестиционного проекта по строительству битумного терминала "Северо-Запад", который позволит повысить качество дорог регионального и муниципального значения, а также снизить затраты на их строительство и ремонт за счет бесперебойного обеспечения асфальтобетонных заводов, кровельных предприятий и строительных площадок современными, высокотехнологичными и качественными битумными материалами.

Еще одно соглашение будет заключено с компанией "Сплат Глобал" на реализацию проекта по расширению производства зубных щеток и других косметических средств на территории Боровичского опытного механического завода, который компания приобретет в собственность.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году ПМЭФ будет проходить со 2 по 5 июня.