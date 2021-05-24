Названы наиболее оплачиваемые подработки для студентов на лето

Аналитики "Авито.Работы" выяснили, что самые высокооплачиваемые подработки для студентов летом - это хостес (50 000 рублей), курьеры (40 000 рублей) и гиды (36 000 рублей). Об этом говорится в понедельник в сообщении сервиса.

Также больше других зарабатывают банковские работники (32 000 рублей) и сотрудники пиццерий (30 000 рублей).

"Лето - традиционно высокий сезон для студенческих подработок. На повышение активности влияют как развитие e-commerce и общая тенденция к увеличению гибкости условий работы, так и прошлогодний локдаун. Молодых соискателей, по данным "Авито", привлекает на платформу не только большое количество вакансий с неполной и частичной занятостью, но и возможность откликаться без резюме, а также напрямую позвонить работодателю или написать в чате: молодежь не любит бюрократию," - сообщил руководитель по развитию "Авито.Работы" Дмитрий Пучков.

В свою очередь работодатели чаще ищут специалистов по продажам банковских продуктов (32 000 рублей), курьеров (40 000 рублей), администраторов (26 400 рублей), аниматоров (30 000 рублей) и барменов (27 000 рублей).

Самое большое число студенческих вакансий - в Москве, на нее приходится 11% всех объявлений от работодателей. На втором месте - Санкт-Петербург (7%).