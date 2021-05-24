В Нижегородской области планируют создать 560 рабочих мест при реализации 21 инвестпроекта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение земель для реализации 21 инвестиционного проекта с созданием 560 рабочих мест. Одна из крупнейших заявок - строительство завода по производству спецавтомобилей, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В Нижегородской области планируется создать 560 новых рабочих мест в рамках реализации 21 инвестпроекта. Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Так, ООО "Промтех" планирует за три года построить завод по производству спецавтомобилей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, объем инвестиций оценивается в 200 млн рублей. Генеральный директор Корпорации развития области Тимур Халитов сообщил, что компания является одним из ведущих производителей машин "скорой помощи", школьных автобусов и автомобилей для перевозки людей с ограниченными возможностями. При этом изготовление большей части транспорта осуществляется на базе автомобилей российских производителей.

Также совет одобрил заявку ООО "Лино Файер" на участок под строительство комплекса по производству полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев в Володарском районе на территории ТОСЭР "Володарск". Объем инвестиций в этот проект оценивается в 88 млн рублей, срок строительства - один год.

Кроме того, одобрены заявки на участок под строительство спортклуба с аэродинамической трубой в Канавинском районе Нижнего Новгорода (объем инвестиций - 79 млн рублей, срок строительства - полгода,), на участок под строительство производственного комплекса с бетонно-растворным узлом на Бору (объем инвестиций - 24 млн рублей, срок строительства - три года), на участок под строительство двух открытых теннисных кортов в Приокском районе Нижнего Новгорода (объем инвестиций - 18 млн рублей, срок строительства - три месяца).

Поддержка инвесторов

В Нижегородской области для создания условий работы инвесторов действуют Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестпроектов. В регионе также предоставляются налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе.

По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал предприятий региона вырос на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах - до 383,1 млрд рублей. По данным ЦБ РФ, объем прямых иностранных инвестиций вырос в области в 2,3 раза - до 1,2 млрд долларов.