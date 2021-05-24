"Россети" за 2 года обеспечат электроэнергией стройплощадку газового комплекса в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая. /ТАСС/. "Россети" в течение двух лет завершат работы по обеспечению электроэнергией строительной площадки Амурского газохимического комплекса (АГХК), возведение которого идет вблизи третьего по численного города в Амурской области - Свободного. Пока завершен первый этап работ, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

"Россети" обеспечили электроэнергией стройплощадку Амурского газохимического комплекса. Планируется выдача в сумме 301 МВт мощности. Для этого компания построит переключательный пункт 500 кВ "Химкомбинат" и заходы с ЛЭП 500 кВ "Зейская - Амурская" (10 км)", - говорится в сообщении.

На первом этапе работ специалистам удалось построить заходы от действующей линии 220 кВ "Амурская - Новокиевка" - это около 1 км. Объем присоединения составил 36 МВт.

"Работы будут завершены в течение двух лет, общая стоимость - свыше 5,3 млрд рублей. В состав переключательного пункта войдут два независимых открытых распределительных устройства 500 кВ, которые оснастят высоконадежным элегазовым оборудованием, микропроцессорными защитами, автоматизированными системами управления и учета электроэнергии", - отметили на предприятии.

О газохимическом комплексе

Амурский газохимический комплекс, строительство которого уже началось, станет одним из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена, которое будет задавать мировые стандарты в области продуктовых решений для потребителей, в экологии и в цифровых технологиях. Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода "Газпрома", которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год.

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 годах. Партнером компании "Сибур" станет китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за "Сибуром".