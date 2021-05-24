Мишустин поручил в кратчайшие сроки расширить программу детского туристического кешбэка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки подготовить документы для расширения программы детского туристического кешбэка. С докладом по этой теме в понедельник на совещании главы правительства с его заместителями выступил по видеосвязи вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Зампред кабмина, в частности, попросил Мишустина "поддержать расширение программы возврата половины средств за детские путевки".

"Прошу вас в кратчайшие сроки подготовить все документы, необходимые для реализации этих решений", - ответил председатель правительства. Также он назвал важным, чтобы родители детей, которые будут отдыхать в лагерях, могли быстро и эффективно решить любой появившийся вопрос благодаря налаженной обратной связи.

Мишустин в целом подчеркнул, что родители должны без проблем иметь возможность вернуть часть денег за путевки детей, "в том числе те из них, кто уже приобрел путевки".

В своем докладе Чернышенко сообщил, что программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября. Он также отметил, что до конца недели завершится оценка объема средств по этой программе и будут внесены документы на утверждение. Всего, по его словам, на нее расчетно потребуется 12 млрд рублей, из них 5 млрд рублей уже выделены, "то есть дополнительно потребуется около 7 млрд рублей".

19 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации его послания Федеральному собранию обратил внимание на проблему с путевками в детские лагеря на первую смену, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. Он напомнил, что людям обещали возмещать часть средств на детский летний отдых независимо от первой или второй смены, и поручил кабмину вернуться к этому вопросу и исходить "из реалий, а не из бумаг".