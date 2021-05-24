В Индии началось производство "Спутника V"

"РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии Panacea Biotec объявляют о начале производства в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди. Партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" начнется летом текущего года", - указано в сообщении фонда.

Отмечается, что предприятия компании соответствуют необходимым стандартам и преквалифицированы ВОЗ.

"Спутник V" был зарегистрирован в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля 2021 года, вакцинация препаратом в стране началась 14 мая. В апреле РФПИ и Panacea Biotec объявили о договоренностях для совместного производства 100 млн доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.