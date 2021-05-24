СК поддержал предложение о замещении трудовых мигрантов осужденными

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России поддержал предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова активнее использовать осужденных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки", - сказала она. Петренко пояснила, что законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы, а это вполне отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики.

Петренко подчеркнула, что одно из назначений наказания - исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. "Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных", - считает представитель СК.

Кроме того, добавила она, стабильная заработная плата, выплачиваемая осужденным, может быть направлена на возмещение причиненного ущерба потерпевшей стороне и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. "Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль", - сказала Петренко.

Она также обратила внимание, что часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства. "Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более 2,5 тыс., что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5%. И это в условиях ковидных ограничений", - сообщила представитель СК. По ее мнению, это еще один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН России, что "явно могло бы благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране".

Ранее инициативу главы ФСИН также поддержал министр юстиции Константин Чуйченко.