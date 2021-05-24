Представитель президента назвал рост выбросов парниковых газов самым большим риском для РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рост выбросов парниковых газов на территории России является самым большим риском для экономики страны, необходимо произвести переход на низкоуглеродное развитие для сохранения конкурентоспособности российской продукции. Такое мнение высказал советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев в ходе международного форума "Экология".

"Самый большой риск сейчас - это рост выбросов парниковых газов в нашей юрисдикции, - сказал он. - Если наши партнеры за рубежом посредством своей деятельности глобально снижают в своей стране выбросы, то, к сожалению, в нашей стране эти выбросы растут".

По его словам, борьба с ростом выбросов необходима, если Россия хочет выйти на новые международные рынки и сохранить конкурентоспособность своей продукции. "Требования к углеродному следу продукции уже перешли на потребительский уровень. И это уже в головах и умах больших слоев населения наших партнеров", - указал Эдельгериев.

"Поэтому нужно об этом думать и нужно переходить на ту структуру экономики, которая будет вести к низкоуглеродному развитию", - резюмировал спецпредставитель президента.