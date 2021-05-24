Чернышенко рассказал, что стоимость туров на Камчатку может снизиться в 3 раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стоимость туров на Камчатку и в Долину гейзеров может снизиться в 3 раза благодаря мерам, предпринимаемым в рамках нацпроекта по туризму. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина со своими заместителями.

"Ключевой фактор сдерживания массового туризма на Камчатке - это логистические ограничения и в связи с этим высокая стоимость туров. Общаясь с гражданами на Камчатке, мы выяснили, что только 20% были в Долине гейзеров. Мы делаем сейчас основной фокус на развитие малой авиации, что значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолеты, и дает хороший эффект не только для туризма, но и для развития края в целом, да и просто для удобства жителей. Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки, такую цель мы ставим перед собой и руководством края", - сказал он.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время встречи вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко со студентами в Петропавловске-Камчатском отмечал, что стоимость тура в Долину гейзеров составляет 35-45 тыс. рублей.

По словам Чернышенко, для реализации задачи потребуется модернизация аэродромов с участием частного капитала. Три из примерно тридцати планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году, отметил вице-премьер. "Определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели в эти дни. Поставка начнется уже в этом году", - сообщил он.

За счет нацпроекта по туризму на Камчатке, отметил вице-премьер, будет наращиваться инфраструктура для проживания. "Задача, которая была поставлена, - это не нарушая хрупкости экосистемы заповедников расширить инфраструктуру и увеличить турпоток. При этом учесть и интересы местных граждан, и маломобильных групп населения. В рамках тех инструментов, которые есть в составе нацпроекта по туризму, мы с губернатором края реализуем первоочередные шаги: нарастим имеющуюся инфраструктуру - количество площадок, троп. Руководство заповедника Долина гейзеров повышает эффективность работы с турпотоками. Это уже в этом году даст эффект роста турпотока до 20%", - заключил он.