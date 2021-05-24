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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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ICAO получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

По данным Reuters, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС
Здание Международной организации гражданской авиации REUTERS/Christinne Muschi
Описание
Здание Международной организации гражданской авиации
© REUTERS/Christinne Muschi

ТАСС, 24 мая. Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По его сведениям, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

Теги
БелоруссияФранцияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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