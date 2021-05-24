ФАС вынесла предупреждение "дочке" "Лукойла" о снижении цен на АЗС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Волгоградское УФАС вынесло предупреждение компании "Лукойл-Югнефтепродукт" о снижении розничных цен на бензин в регионе, следует из сообщения ведомства. Это уже второй раз за год, когда ФАС возразила против маркетинговой политики компании.

По сообщению ведомства, компания, занимающая доминирующее положение на региональном рынке, в период с декабря 2020 года по май 2021 года устанавливала различные цены на бензин на АЗС в сразу нескольких городах области. Это стало следствием маркетинговой акции, в ходе которой компания "хотела повысить лояльность клиентов и равномерно распределить их поток в течение суток", поясняется в сообщении ФАС. Так, на отдельных АЗС дневная цена повышалась на 30-60 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снижалась на 10 копеек.

"УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС", - сообщили в ведомстве. В связи с этим УФАС выдало "Лукойл-Югнефтепродукт" "предупреждение о необходимости прекратить необоснованное повышение розничных цен на бензин на АЗС компании, где проводилась акция". Оно должно быть исполнено в течение 10 дней с даты его выдачи, в противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства. ТАСС пока не располагает комментарием дочерней компании "Лукойла".

В апреле компания уже получала предупреждение о снижении цен от антимонопольного ведомства после аналогичной акции на АЗС Элисты. Сообщалось, что компания исполнила его в срок.

Антимонопольное ведомство в этом году усилило контроль за ценами на бензин на АЗС. По его поручению, региональные ведомства проводят тщательный мониторинг рынка нефтепродуктов. Особое внимание уделяется "обоснованности изменения цен на автомобильный бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо на АЗС".