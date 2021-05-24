S7 запустит рейсы в хорватские Сплит и Задар

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. S7 Airlines запустит грузопассажирские рейсы в хорватские Сплит и Задар в конце июня, говорится в сообщении авиакомпании.

"S7 Airlines <…> открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Москвы в хорватские Сплит и Задар. Рейс из Москвы в Сплит будет выполняться по пятницам начиная с 25 июня <…> Рейс из Москвы в Задар будет выполняться по субботам начиная с 26 июня", - отмечается в сообщении.

На данный момент регулярное авиасообщение между Россией и Хорватией приостановлено на фоне пандемии. Вместе с тем авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы.

Хорватия на данный момент открыта для туристических поездок, но при въезде пассажирам потребуется предъявить оплаченную бронь на отель. Также пассажирам необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР тест сроком не более 48 часов или сертификат о вакцинации.

В апреле 2021 года S7 также возобновила еженедельные рейсы в Пулу (Хорватия). Раннее авиакомпания запустила рейсы из Москвы во Францию, Испанию, Италию, Германию, Австрию, Болгарию, Грецию и Кипр.