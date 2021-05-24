"Газпром нефть" планирует нарастить в 2021 году поставки нефти на свои НПЗ на 5,4%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует увеличить объем поставок нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы на 5,4% - с 37 млн тонн в 2020 году до 39 млн тонн. Об этом в интервью агентству Energy Intelligence сообщил директор дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти" Вадим Симдякин.

"План поставок на собственные заводы на 2021 г. составляет порядка 39 млн тонн, остальная нефть будет поставлена на экспорт", - сказал он.

Отвечая на вопрос об объеме экспорта нефти, Симдякин отметил, что пока сложно предсказать, как именно будет развиваться ситуация на рынках, поэтому компания работает в режиме гибкого планирования.

"Сегодня мы напрямую зависим от решений, принимаемых в рамках договоренностей ОПЕК+. Если произойдет смягчение в рамках сделки ОПЕК+, мы увеличим поставки, в том числе на экспорт, - как европейским потребителям, так и в страны АТР", - сообщил он.

Симдякин также сказал, что в 2020 году компания увеличила поставки нефти на восток по ВСТО, на рынки АТР. В 2021 году этот объем может еще увеличиться за счет Чаяндинского месторождения. "В 2021 году мы продолжим наращивать объемы поставок по ВСТО. Недавно мы ввели в эксплуатацию нефтепровод для транспортировки нефти с Чаяндинского месторождения "Газпрома" в систему ВСТО. Только Чаянда даст дополнительно до 1,5 млн тонн нефти на экспорт ежегодно", - пояснил Симдякин.

Компания в прошлом году также провела пробную поставку нефти сорта Novy Port вокруг Европы, с захватом части Северного морского пути, через Суэцкий канал в Китай. "В результате мы поняли, что такие поставки в целом возможны, но упираются в вопросы экономики. Сегодня целевым рынком для наших арктических сортов нефти с Новопортовского и Приразломного месторождений - сортов Arco и Novy Port - является Северо-Западная Европа. Именно туда мы поставляем нефть с максимальной эффективностью и с премией относительно Brent даже в самые непростые периоды", - добавил директор дирекции логистики и операций с нефтью "Газпром нефти".