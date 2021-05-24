В Вологодской области в 2021 году отремонтируют 38 сельских домов культуры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ремонт 38 сельских культурно-досуговых учреждений запланирован в Вологодской области на 2021 год. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Всего в регионе в 2021 году предстоит отремонтировать 38 сельских культурно-досуговых учреждений", - говорится в сообщении.

В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в 2021 году выделены средства на проведение капитального ремонта зданий Спасского дома культуры и Сосновского дома культуры в Вологодском районе, а также ремонт Заречного дома культуры в Кичменгско-Городецком районе области. Еще 26 сельских ДК ждет ремонт по нацпроекту "Культура" в рамках губернаторской программы "Сельский дом культуры", которая была запущена по инициативе губернатора области Олега Кувшинникова в 2019 году. Девять культурно-досуговых учреждений в Междуреченском, Вашкинском, Вытегорском, Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Усть-Кубинском, Череповецком и Шекснинском районах предстоит отремонтировать по решению градостроительных советов при губернаторе области, уточнил первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

По сообщению пресс-службы, уже заключены контракты на капитальный ремонт Спасского и Сосновского домов культуры. На эти цели выделено суммарно более 10,5 млн рублей. Учреждения построены в 1988 году и 1972 году соответственно. Они обслуживают в общей сложности около 6 тыс. человек, их ремонт планируется завершить до конца лета текущего года.

Нацпроект "Культура" реализуется с 2019 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).