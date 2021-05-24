Калинин заявил, что надо создать региональный закон по социальному предпринимательству

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Опора России" предлагает разработать модельный региональный закон о социальном предпринимательстве, в бизнес-объединении полагают, что первым это сделают в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом в понедельник сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Мы считаем, что должен быть разработан модельный региональный закон, возможно, как раз в Ханты-Мансийском автономном округе первым они его и сделают, где будет детально объяснено людям, что дает им этот статус, и это должно быть гарантировано в том числе бюджетными возможностями. А как раз у Ханты-Мансийска они есть, регион бюджетно очень серьезно обеспечен, то есть как раз эта пилотная площадка может стать образцовой для всей нашей страны", - сказал он на конференции в Общественной палате РФ.

Как уточнил Калинин, "Опора России" планирует в начале октября 2021 года провести в Ханты-Мансийске съезд лидеров бизнес-объединения. Основной темой для обсуждения станет развитие социального предпринимательства и его меры поддержки на региональном, муниципальном и федеральном уровнях.