"Газпром" заявил о продолжающемся отставании уровня запасов в ПХГ Европы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Отставание уровня запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы от прошлогоднего продолжает увеличиваться. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Холдинг со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что 22 мая отставание по закачке газа в хранилища достигло уже нового антирекорда - 34,7 млрд куб. м.

"Это больше, чем "Газпром" поставил за весь прошлый год суммарно таким крупным потребителям, как Италия и Австрия", - отмечает "Газпром".

Понижательная динамика наблюдается и на Украине. Здесь отставание опустилось до уровня 2,09 млрд куб. м, добавляет холдинг.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова на прошлой неделе сообщила, что "Газпром" не исключает, что закачка газа в подземные хранилища газа Европы завершится не в октябре, а позже. Обычно "Газпром" начинает закачку газа в ПХГ в апреле. Но в этом году она началась только в мае, что связано с холодной зимой 2020-2021 года.