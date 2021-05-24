За включением в "лондонский список" в 2021 году обратились 20 бизнесменов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Двадцать проживающих за границей предпринимателей обратились за включением в так называемый лондонский список в 2021 году для инициации процедуры возвращения в Россию, где они преследуются по уголовным делам. Об этом сообщил в понедельник журналистам сопредседатель федерального центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" Виктор Звагельский.

"Сейчас в числе фигурантов "лондонского списка" 52 человека, еще 20 обратились в этом году из ряда стран", - сказал он в кулуарах Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, отвечая на вопрос ТАСС.

Так называемый лондонский список был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне бизнес-омбудсмена Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Все фигуранты выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

На территорию РФ из списка уже вернулись 12 предпринимателей: в 2018 году - Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 году - Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году - Алексей Латыпов, Михаил Ершов и Дмитрий Зотов.

Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходит 24-25 мая в Москве в пятнадцатый раз. В ходе нее участники обсудят новый закон о государственном и муниципальном контроле, затронут вопросы таможенного регулирования, обязательной маркировки товаров и другие темы. Также ожидается обсуждение основных положений предстоящего доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.