Поезд "Таврия" из Мурманска в Симферополь возобновляет работу после семилетнего перерыва

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Первый после семилетнего перерыва поезд "Таврия" отправился в понедельник из Симферополя в сторону Мурманска, сообщила компания-перевозчик.

"Поезд 551/552 Мурманск - Симферополь отправился из Симферополя 24 мая и прибудет в Мурманск 27 мая. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая", - говорится в сообщении с уточнением, что периодичность курсирования по этому маршруту у "Таврии" будет раз в девять дней.

Маршрут поезда пролегает через крупные города: Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино и Ростов-на-Дону. По Крымскому мосту поезд проследует в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 4 540 км. В составе "Таврии" девять плацкартных и четыре купейных современных вагона. В пути для пассажиров будет работать информационно-развлекательный сервис "Таврия медиа" - онлайн-библиотека с развлекательным контентом.

Свое имя "Таврия" поезда получили в честь одного из древних названий полуострова Крым. Первые пассажирские поезда "Таврия" отправились из Санкт-Петербурга и Москвы на полуостров, восстановив железнодорожное сообщение с Крымом, в декабре 2019 года. Летом 2020 года поезда "Таврия" связали Симферополь с Екатеринбургом, Псковом, Кисловодском, Смоленском и Адлером, Севастополь с Москвой, Евпаторию с Москвой и Санкт-Петербургом. Круглогодичные поезда из Перми, Омска, Тюмени и Астрахани в Крым и обратно отправились в первые рейсы в декабре 2020 года. С 1 мая 2021 года компания-перевозчик открыла новый маршрут Москва - Феодосия.