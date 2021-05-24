Греция предлагает запустить новые авиарейсы с Россией

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Греция предлагает расширить авиасообщение с Россией для облегчения обмена туристами и взаимных поездок граждан обеих стран. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами", - отметил он.

Глава греческого внешнеполитического ведомства подчеркнул особое значение туризма как "сектора экономики, который очень тесно объединяет обе страны". Он напомнил также о недавно объявленной готовности Греции "принимать россиян, которые либо вакцинировались, либо имеют отрицательный тест, либо восстановились после заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией".